Ryan Reynolds, um dos presidentes do Wrexham, surpreendeu tudo e todos os que estavam num bar em Wrexham, na noite de sexta-feira. Isto porque o ator discursou para os clientes que estavam no local e acabou por pagar uma rodada a todos. Este momento ficou gravado num vídeo que foi parar às redes sociais. De acordo com a imprensa internacional, Ryan estava a jantar com uma outra estrela de cinema, Channing Tatum.