O desejo do rapper A$AP Rocky está prestes a tornar-se realidade. Entrando no mundo do desporto, o norte-americano de 36 anos, namorado e pai dos filhos de Rihanna, vai comprar o Tranmere Rovers, um clube britânico que compete na quarta divisão.

A verdade é que Rocky faz parte de um grupo de investidores, comandado por Joe Tacopina, o antigo advogado de Donald Trump.

De acordo com a imprensa britânica, as negociações para esta compra começaram há mais de seis meses e contemplam uma aquisição de 80 por cento do clube, avaliada em cerca de 18 milhões de euros. A proposta ainda aguarda aprovação pela liga inglesa.

Joe Tacopina destacou-se em investimentos semelhantes em Itália. Em 2011, por exemplo, fez parte de um grupo que comprou a Roma, mas afastou-se do negócio para investir no Bolonha em 2014, clube do qual se tornou presidente.

O coproprietário do Tranmere Rovers, Mark Palios, já afirmou que quer vender o clube da League Two "o mais rápido possível".

O número de celebridades que decidem investir na compra de clubes de futebol tem aumentado nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, Ryan Reynolds e Rob McElhenney adquiriram o Wrexham AFC, situado no País de Gales.