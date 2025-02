A$AP Rocky e Rihanna já estão a pensar no bebé número três?

O casal terá prometido dar ao próximo filho o nome do advogado Joe Tacopina, que representou Rocky no seu julgamento.

Depois do rapper ter sido absolvido no caso do tiroteio com ASAP Relli, o casal não só agradeceu ao advogado como ainda lhe fez uma fantástica revelação.

"A Rihanna e o Rocky disseram-me, ainda no tribunal: 'ouça, o nosso próximo bebé será A$AP Joe'", contou Tacopina em entrevista ao Extra.

Recorde-se que Rocky e Rihanna são pais de RZA, de 2 anos, e de Riot, com um ano.

