Luciana Abreu viu nas últimas horas o seu nome ganhar destaque na imprensa cor de rosa devido a um alegado romance. O cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano foi apontado como o novo amor da atriz e apresentadora.

Perante o rumor, Luciana recorreu à sua conta oficial de Instagram para assegurar que está "sozinha".

"Eu continuo a fazer a minha caminhada alegremente, sozinha, com muita alegria no coração e fé no amanhã", disse através da rede social Instagram.

"Só existem dois dias no ano, em que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Hoje é o dia certo para acreditar, fazer e principalmente viver", escreveu ainda, citando Dalai Lama.

O último namoro assumido publicamente por Luciana Abreu foi com o operador de câmara Henrique Rodrigues. No entanto, o romance terá terminado há uns meses.

