Mãe de quatro meninas, Luciana Abreu costuma 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com imagens das filhas. O que voltou a acontecer esta quinta-feira.

A artista levou as meninas a um parque de diversões e não resistiu a captar algumas imagens para mais tarde recordar este momento feliz. Fotografias que foram depois publicadas na rede social.

"Quando o trivial da vida é insignificante à conta que Deus fez. Obrigada Deus nosso Senhor. Desejo a todos vós paz, amor, saúde e união", escreveu na legenda. Vejas as imagens na galeria.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, da união com Yannick Djaló, e das pequenas gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

