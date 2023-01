Luciana Abreu começou esta terça-feira cheia de boa disposição. Pelo menos é isso que indica uma publicação que a artista fez na sua página de Instagram e na qual posa ainda na cama.

A também apresentadora do 'Domingão', da SIC, surge sorridente, e claro, com um toque de sensualidade que não passou despercebido.

Vale notar que nos últimos tempos, Luciana tem vindo a dedicar-se sobretudo às filhas, Lyonce e Lyannii, do primeiro casamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

Recentemente, Luciana fez um esclarecimento público relativamente a um processo em tribunal em que está envolvida juntamente com Daniel Souza.

