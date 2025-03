O romance entre João Moura Caetano e Luiza Abreu continua a dar que falar na imprensa. De acordo com os últimos rumores, o casal estaria separado e o cavaleiro tauromáquico até já teria um novo amor.

Contudo, na mais recente emissão do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, Adriano Silva Martins revelou novos detalhes sobre as especulações.

"Continua tudo igual", assegurou o apresentador. "É absolutamente falso que o João se tenha apaixonado já por outra pessoa ou que o romance já tenha dado aquilo que tinha a dar", fez saber, explicando que estas informações lhe foram passadas por uma "fonte segura".

