Conforme foi adiantado por Ricardo Azedo, da CMTV, Luiza Abreu ter-se-ia zangado com o namorado, João Moura Caetano, depois de - alegadamente - ter apanhado mensagens que o toureiro enviou a outras mulheres.

A informação, no entanto, foi negada por Zulmira Ferreira no programa 'Passadeira Vermelha' desta segunda-feira, dia 18.

"Não houve zanga nenhuma, estão bem", garantiu a comentadora, deixando Sara Norte com a 'pulga atrás da orelha'.

"Ele não iria admitir, tal como também nunca admitiu que das outras vezes andava a mandar mensagens. E nós temos pessoas que sabemos que ele enviou mensagens estando comprometido. Matreiro que é matreiro nunca admite as coisas, nega até ao final, até com as mensagens na mão", atirou a também atriz.

"Sei de fonte segura que não houve zanga nenhuma. Não houve arrufo", acrescentou Zulmira, referindo não ter conhecimento das mensagens em questão. "Muitas vezes são mais as vozes que as nozes...", notou, por fim.