Cristina Ferreira comenta fim do casamento do ex-presidente do Sporting com a cantora.

Depois de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida terem anunciado o fim do casamento no início desta semana, o tema foi comentado na rubrica 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', da TVI. Cristina Ferreira fez questão de se manifestar sobre a separação, tendo realçado: "Eles viveram o amor no tempo que quiseram, foi intenso o suficiente para casarem, nós acompanhamos o casamento em direto... Chegou ao fim, chegou ao fim, pronto". Já Cláudio Ramos frisou que "deseja o melhor" para ambos e que "gosta muito da Liliana".