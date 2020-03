Mafalda de Castro foi recentemente contratada pela TVI para integrar a equipa do 'Big Brother' 2020 - que iria estrear no passado dia 22, mas devido à pandemia da Covid-19 foi adiado - e foi esta segunda-feira convidada do 'Você na TV' pela primeira vez.

Através de uma videochamada, a repórter esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre o adiamento do reality show.

"É uma contratação da TVI para o BB2020, mas ficou em 'banho Maria'", começou por dizer o apresentador.

"Sendo nova na TVI, fiquei feliz por saber que a prioridade são as pessoas. É um programa de pessoas para pessoas", frisou a digital influencer, acrescentando que ficou "triste porque já tinha tudo planeado".

Com isto, Manuel Luís Goucha realçou que caso o programa tivesse ido para a frente, as únicas pessoas em "segurança" seriam as que estariam dentro da casa. Contudo o programa é feito por uma equipa de "dezenas e dezenas de pessoas" que estariam em perigo. "Foi uma medida bem pensada para garantir a segurança de todos", afirmou.

Questionada sobre como está a ser a sua quarentena e como está a lidar com a distância dos pais, Mafalda desabafou que esse está a ser o maior desafio: "Não esperei pela decisão do Governo, já estava de quarentena há duas semanas. Por isso já não vejo os meus pais há imenso tempo. Custa-me porque somos muito próximos".

Palavras que se seguiram de uma chamada surpresa da mãe da digital influencer, Alexandra, em direto.

"Como vê esta mudança na vida da sua filha?", questionou Manuel Luís Goucha. "Eu e o pai estamos sempre ao lado dela", rematou a progenitora.

