A TVI começou o dia de quarta-feira com uma novidade inesperada. Depois de Cláudio Ramos ter sido anunciado como o grande apresentador, a estação de Queluz de Baixo apostou numa nova contratação para o regresso do 'Big Brother' à TV: Mafalda de Castro.

A jovem, que até aqui trabalhava como influencer digital e radialista, fará parte da equipa de apresentação do famoso reality show à TVI.

Confrontado com a novidade, Pedro Teixeira reagiu nas redes sociais dando as boas-vindas à agora colega.

"As notícias boas não param de chegar. A Mafalda Castro faz parte da equipa do BB20. Bem-vinda", escreveu nas suas redes sociais. "A TVI a reunir talento", completou ainda, mostrando-se feliz com a novidade.

