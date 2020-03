Com Cláudio Ramos no comando da próxima edição de 'Big Brother', a TVI contratou outros rostos conhecidos para se juntarem ao apresentador. A mais recente aposta do canal é Mafalda de Castro, como acaba de confirmar na sua página do Instagram.

"Os meus pais dizem me para não ter medo da mudança e é por isso que não tenho. Não podia estar mais feliz por fazer parte da equipa de apresentação do 'Big Brother' e desta mudança da TVI de ter este grande canal a acreditar em mim", começou por escrever Mafalda de Castro na rede social, onde agradece o convite da estação (em especial a Nuno Santos, diretor de conteúdos e inovação da TVI) e mostra-se feliz com esta nova fase profissional.

"O 'Big Brother' vai ser o primeiro grande desafio nesta que é a minha nova casa nos próximos tempos, a TVI! Obrigada ao Nuno Santos pelo voto de confiança e a quem segue o meu percurso desde o início, desde os looks do dia, desde o blog, desde o MTV it girls, do 'The Voice', da MegaHits ou desde ontem... obrigada. [...] Vamos fazer isto acontecer", rematou.

