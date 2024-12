Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam a psicóloga Susana Dias Ramos esta quarta-feira, 18 de dezembro, no programa 'Dois às 10', para falar sobre relacionamentos em época de Natal e de que forma os casais podem chegar a acordo para celebrar com ambas as famílias esta quadra.

"Se estiver num casamento feliz, nem me passa pela cabeça não estar com aquela pessoa. O que acontece é que a maior parte das pessoas já não estão em casamentos felizes e (…) não há nada pior", realçou Cristina, depois de Cláudio sugerir que cada membro do casal celebrasse com a respetiva família.

Entretanto, os três estiveram a debater sobre o conceito de casamento, com Cláudio a discordar da posição da psicóloga e de Cristina.

Veja o momento completo.

