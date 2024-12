Susana Dias Ramos esteve hoje, dia 18, no programa 'Dois às 10', no qual falou sobre o Natal e nas soluções que os casais podem encontrar nesta altura para festejarem com ambas as famílias e sem conflitos.

"Vem aí o Natal, eu quero estar num sítio, tu queres estar noutro. Isto não funciona numa relação. Pode funcionar aqui e agora, depois no Natal a seguir, vai chegar a uma determinada altura que cobranças vão ser feitas e vai faltar um bocadinho de co-dependência", referiu à conversa com Cláudio Ramos.

Entretanto partilhou uma experiência pessoal. "Quando eu casei com o Pedro, o Natal passou a ser na minha casa com as duas famílias juntas: foi a pior asneira que eu fiz na minha vida, passei a odiar o Natal".

"Eram 24/25 pessoas na minha casa, era um Natal de trabalho, muitas vezes havia confrontos e discussões que não dependiam muito de mim, era profundamente cansativo, não tinha tempo para olhar para as pessoas que realmente me agradavam", explicou.

"Isto traz sempre conflitos, porque o Pedro não arrumava as coisas que eu precisava, não me dava uma mão, o tio que veio não sei de onde bebia mais do que devia, as famílias pegam-se…", notou, referindo que tomou a decisão de festejar o Natal apenas com a sua "família nuclear".

