Susana Dias Ramos não ficou indiferente a uma das perguntas que lhe foram colocadas no programa 'Segredos do Prazer', que apresenta no V+TVI.

"Eu o meu namorado estamos juntos há dois meses. Este foi o primeiro fim de semana que passei em casa dele e apercebi-me que ele ainda toma banho com a mãe. Discutimos muito e ele não me dá razão. Como continuar assim?"

"Isto não é uma questão de razão, é uma questão de não ter ficado este limite imposto quando tinha de ser imposto", começou por notar a psicóloga.

"Não é uma condição sexual. Se não foi imposto este limite quando devia ser imposto - e impõem-se cedo, quatro/cinco anos no máximo - não só pela precaução da crianças, mas também do adulto", continua.

"Temos de entender, quando somos pequeninos, que o nosso corpo é para resguardar na frente de um adulto. [...] Não tem a ver com vergonha, mas com pudor, com respeito pelo olho de outra pessoa", disse ainda, realçando que "não é aceitável", "comum" e "correto".

"Se continua a tomar banho com a mãe até hoje é porque nunca ninguém lhe disse que não é adequado. Provavelmente ninguém conversa sobre este assunto com ele", considerou.

