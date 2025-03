Sara Norte está prestes a subir ao altar!

Esta terça-feira, 25 de março, a comentadora da SIC partilhou um desabafo emotivo sobre a data especial que se aproxima.

"Falta cerca de um mês para o meu casamento. Os dias passam cada vez mais depressa. Será um dia rodeada dos que me amam verdadeiramente e será de certeza um dia bastante emotivo mas também com muita festa e gargalhadas", começou por escrever na legenda que acompanha um pequeno vídeo seu com um vestido que escolheu na Exponoivos.

"Estamos em contagem decrescente. Durante a minha vida toda, nunca pensei que alguém quisesse casar comigo e também nunca pensei encontrar alguém com quem eu imaginasse ou quisesse passar o resto da minha vida. A verdade é essa. Vasco Vala, o céu é teu", disse referindo-se ao futuro marido.

Sara Norte e Vasco Vala namoram há nove anos.

