Sendo ambas comentadoras do programa 'Passadeira Vermelha', não são raras as vezes em que Joana Latino e Sara Norte têm trocas de argumentos acesas. No podcast 'O Animal que Ri', de Carlos Vidal - com quem esteve à conversa - a atriz abordou o assunto.

"Temos sempre opiniões distintas, mas gosto dela, as pessoas pensam que nos odiamos, mas não. Temos é formas de ver a vida diferentes, mas defendemos [os nossos pontos de vista] até à última", explicou.

"A Joana no final de termos uma conversa mais acesa vai sempre tentar abraçar-me e eu não consigo, sou demasiado orgulhosa. Isso mostra que é uma mulher mais à frente", completou.

