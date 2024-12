Uma partilha que Cristina Ferreira fez, recentemente, na sua página de Instagram deu que falar. A apresentadora destacou um vestido de noiva do criador Tony Ward, que foi, inclusive, capa da revista Harper's Bazaar Arábia.

A partilha foi tema de conversa no programa 'V+Fama'.

António Leal e Silva, um dos comentadores, acredita que o casamento de Cristina com João Monteiro, seu namorado há, sensivelmente um ano, está próximo (mais do que as pessoas imaginam).

"Acho que ela em 2025 casa. Não muito inverno, vejo ali setembro, outubro. Se eu adivinhar ela tem de me convidar porque eu adoro casamentos, adoro casamentos!", afirmou, entre risos.

"Ia ser o casamento do ano. Espero que ela faça uma coisa estonteante. Se ela precisar de um wedding planner (planeador de casamentos) que me diga, eu faço gratuitamente", fez saber, realçando que a apresentadora deveria fazer um "casamento fora da caixa".

Vestido destacado pela apresentadora © Instagram - Harper's Bazaar

