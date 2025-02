O mais recente direto de Cristina Ferreira nas redes sociais foi tema no programa 'V+ Fama', levantando uma questão inesperada: as aparentes semelhanças entre a apresentadora e Madalena Abecasis.

"Vi a Cristina Ferreira igual à Madalena Abecasis. A maquilhagem, o cabelo. Achei parecidíssima", notou o comentador António Leal e Silva.

As imagens em destaque no programa e que falam sobre as supostas semelhanças entre Cristina e Madalena são as mesmas em que o namorado da apresentadora, João Monteiro, dá uma dica sobre a utilização do famoso Pipy.

