Antes de regressar a Portugal para apresentar mais uma gala do 'Secret Story', Cristina Ferreira viveu uma experiência única e falou desse momento aos seguidores.

"O banquete do rei. Esta é uma das experiências do Le Grand Contrôle. Uma mesa corrida, 15 pessoas que não se conhecem e vamos recuar no tempo. Ontem foi dia 14 dezembro de 1784. Quando entrámos perdemos a identidade e passámos a ser duques", começou por contar.

"Tudo é inspirado no que seriam as refeições do século XVIII mas com a criação de um dos maiores chefes franceses, Alain Ducasse", acrescentou.

"Ao meu lado um casal americano que vive agora no Luxemburgo. Já estiveram no Douro e não percebem como é que os nossos vinhos não são melhor divulgados. Foi uma noite inesquecível que terminou com uma infusão de café. Nunca tinha experimentado", completou.

Veja na publicação abaixo as imagens que a apresentadora da TVI juntou à publicação.

