O espirito natalício invadiu o 'Dois às 10'. As tradições natalícias foram tema na emissão em direto desta terça-feira, 17 de dezembro, levando os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira a partilharem as suas.

O apresentador contou que existe na sua família uma tradição inquebrável: a noite de Natal é passada, sempre, na casa da mãe do apresentador. E nenhum dos sete irmãos de Cláudio falha.

"No dia 24, o Natal é sempre passado com a mãe. Se eventualmente, imagina, és mulher de um irmão meu e queres lá ir, ótimo, serás bem recebida. Mas o meu irmão sair da casa dele para ir passar o Natal fora, não é bem recebido. Funciona assim com todos", apontou, revelando que considera natural que um casal passe o Natal separado para que ambos consigam estar com as respetivas famílias.

"Não faz sentido que o casal se separe", reagiu Cristina Ferreira.

"Porquê? Estão juntos o ano todo, não morrem", disse Cláudio Ramos, defendendo, uma vez mais, a sua opinião.

Concorda com o apresentador?

