Passados dois meses de ter dado as boas-vindas à maternidade com o nascimento de Amélia, Sara Prata está dedicada em 'quebrar tabus' relacionados com este universo. Como tal, mostrou-se a mamentar numa publicação realizada na noite desta sexta-feira, dia 9, no Instagram.

"Porque ainda é mais difícil aceitar a imagem de uma mulher a amamentar do que a de uma mulher numa produção fotográfica toda gira e sexy, eu dou o meu contributo", começou por dizer.

E rematou: "Pode ser exigente, pode ser necessário parar o tempo, nos primeiros tempos apetece desistir pelas dores e pela pressão para voltarmos às nossas rotinas... mas muito mais que um alimento, é amor e união, é um momento mágico de que eu não prescindo, por saber que é precioso e que vou ter muitas saudades. É urgente que estas ligações entre mãe e filho não se percam nestes tempos de desconexão. Não te sintas mal, este tempo é nosso, partilha e procura ajuda se precisares".

Pela caixa de comentários, muitos foram os seguidores que aplaudiram este gesto da atriz. Veja a publicação abaixo.

