Sara Prata decidiu aceder ao pedido feito por muitos dos seus seguidores na sua conta de Instagram: mostrar a sua nova casa no Alentejo.

Tendo isto em conta, a atriz publicou um vídeo no qual para além de mostrar pormenores da propriedade, também conta como o espaço foi a concretização de um sonho que há muito tinha.

Esta é uma moradia especial e com uma vertente sustentável, uma vez que é alimentada com energia solar e a água é retirada do solo, como a artista explica.

Veja o vídeo de seguida!

