Sara Prata terminou a semana com a celebração do seu aniversário e partilhou algumas imagens com os seguidores.

"E chegaram os 40. Só quero celebrar a entrada nesta nova etapa, porque a vida tem sido boa para mim! E já agora…pedir que os próximos 40 passem mais devagar, por favor", escreveu junto de fotografias em que aparece com a filha, Amélia, e o companheiro, João Leitão.

Após a partilha, a atriz recebeu várias carinhosas mensagens na caixa de comentários.

Leia Também: "4 anos da nossa grande paixão". Filha de Sara Prata de parabéns!