Sara Norte deixou esta quarta-feira as saudades tomarem conta do seu coração. Nostálgica, a atriz partilhou com os seus seguidores um vídeo antigo que recorda a relação de enorme cumplicidade que tinha com a irmã, a jovem Beatriz, que morreu em agosto de 2020.

"Saudades, meu Anjinho. Muitas. Jamais esquecerei os teus olhinhos grandes e a forma como olhavas para mim com as minhas maluquices", pode ler-se na legenda das imagens, onde as duas irmãs se divertem ao som de uma música animada.

Beatriz perdeu a vida com apenas 14 anos após três anos de luta contra a leucemia. A jovem menina era filha de Carla Lupi, mãe de Sara, e João Ricardo.

Sara Norte tem ainda um outro irmão, Diogo Norte, que tal como a atriz resulta do casamento entre Carla Lupi e Vítor Norte.

Leia Também: Sara Norte lembra a mãe: "Quando estou doente sinto ainda mais falta"