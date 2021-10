Sara Norte, de 36 anos, vive esta segunda-feira, dia 18 de outubro, uma noite particularmente especial. A atriz estreou-se hoje como comentadora do programa 'Passadeira Vermelha'.

"O meu novo desafio", declara a filha de Vítor Norte na legenda de uma fotografia onde mostra o look escolhido para a estreia.

Também no Instagram do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC e SIC Caras, Sara é apresentada como novo membro do formato.

Sara, recorde-se, junta-se a um leque de comentadores do qual fazem parte Alexandra Lencastre, Pedro Crispim, Rita Salema, Joana Latino, Nuno Azinheira e Hugo Mendes.

