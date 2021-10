Depois de ter sido avançado na imprensa que Sara Norte é a nova comentadora do 'Passadeira Vermelha', a atriz prepara-se para a sua estreia, que acontece amanhã, dia 18.

Este fim de semana, na véspera de abraçar o novo desafio, partilhou nas redes sociais uma fotografia sua do dia em que recebeu o convite e revelou que emoções a dominaram.

"Esta fotografia foi tirada no dia em que soube que ia ser a nova comentadora do 'Passadeira Vermelha'. Estava num misto de emoções: ansiosa porque é um novo desafio e também muito feliz porque pouco a pouco a vida vai nos fazendo ver que tudo é possível e que temos que acreditar por mais difícil que às vezes as coisas pareçam", contou.

Sara Norte afirmou ainda que "vai estar rodeada por pessoas incríveis" e mostra-se ansiosa pelo grande dia: "Só quero que chegue segunda-feira. Espero que gostem", rematou.

