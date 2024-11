Sara Norte tinha partilhado, na passada terça-feira, dia 12 de novembro, que estava à procura de trabalho que desse para conciliar com o 'Passadeira Vermelha', onde é comentadora residente.

A atriz estava disposta a trabalhar "em restauração, como administrativa...", tal como afirmou.

E parece que as boas notícias chegaram em menos de 24 horas. A atriz recorreu às stories do Instagram para afirmar que já conseguiu arranjar trabalho.

"Agradeço todas as mensagens que me enviaram com propostas de trabalho e com mensagens de força. Já consegui arranjar trabalho e começo para a semana. Muitos beijinhos e vamos a isso. Obrigada", afirmou a atriz.



