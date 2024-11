Foi no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, que Sara Norte falou sobre a sua falta de trabalho no mundo da representação e acabou também por comentar a posição do pai, o também ator Vítor Norte.

"Se tivesse uma boa reforma, reformava-me já", começou por admitir Sara Norte.

Abordando ainda o tema, comentou: "Ou se faz um PPR, ou [não se podem reformar]. Os atores como o meu pai, com 72 anos, que tem de trabalhar 12 horas por dia porque não se pode dar ao luxo de se reformar. Vai ter de trabalhar até morrer, a menos que ganhe o Euromilhões. O meu pai e muitos artistas".

Mais à frente, Sara Norte partilhou também que, se lhe saísse o Euromilhões, "se calhar não trabalhava mais". "Aproveitava para viajar e trabalhava noutras coisas. Abria a minha associação de animais e nunca mais me preocupava. Trabalhava, mas tinha os meus projetos com o meu namorado", confidenciou.

"Não tenho de ser atriz para me sentir útil. Sou muito mais do que isso. Se fosse um trabalho que me definisse, eu estava completamente triste porque não me dão trabalho como atriz. Se só me sentir útil como atriz, então sinto-me uma porcaria. Porque há três anos que não tenho trabalho como atriz", confessou ainda.

