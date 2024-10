Sara Norte mostrou que não tem faltado aos treinos. A comentadora do programa 'Passadeira Vermelha' fez uma partilha onde revela a sua força de vontade para ter uma vida mais saudável.

"Não gosto de deitar foguetes antes do tempo, mas que me tem sabido muito bem ir ao ginásio, lá isso tem! Mais do que preocupar-me com gordurinhas, já andava a sentir que tinha que gastar energia e, de facto, tenho andado menos ansiosa e mais motivada", confessou.

A atriz reforçou novamente que, para além do bem-estar físico, é o bem-estar mental o seu foco neste momento: "Que venha mais uma semana cheia de dores no 'corpixo', mas mais leve no pensamento", concluiu.

Ultimamente, Sara Norte tem sido alvo de várias críticas ao seu corpo, o que a tem levado a ter uma voz ativa sobre esse assunto, afirmando publicamente que está numa "fase tranquila" e "feliz consigo".