A resposta certa é Sara Norte. A atriz, filha do também ator Vítor Norte, partilhou este 'tesourinho' nas redes sociais.

A imagem, onde Sara aparece na praia, reflete as "memórias das férias de Verão com os avós maternos".

"Aqui não sei se estávamos no Algarve ou na Nazaré que era para onde costumávamos ir, andava sempre a tirar a toalha do meu avô e andar com ela pelo ombro", escreveu a comentadora na legenda da partilha.

Por fim, Sara Norte conclui: "Tive, sem dúvida, uma infância feliz. Muito feliz".

