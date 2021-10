Mais uma cara conhecida que se junta ao painel de comentadores do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Conforme avança o FamaShow, da SIC, os telespectadores poderão passar a contar com as opiniões de Sara Norte.

A atriz juntar-se-á assim, já a partir da próxima segunda-feira, 18 de outubro, a Pedro Crispim, Alexandra Lencastre, Rita Salema, Nuno Azinheira e Joana Latino.

O que achou desta escolha?

Leia Também: Antigas comentadoras confirmam saída do 'Passadeira Vermelha'