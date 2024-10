Saoirse Ronan não tem medo de expressar a sua opinião, principalmente no que diz respeito a assuntos feministas. Na passada sexta-feira, 25 de outubro, a atriz marcou presença no talk show britânico 'The Graham Norton Show'.

Ronan estava a promover o seu novo filme - 'Blitz' - ao lado dos atores Paul Mescal, Denzel Washington e Eddie Redmayne.

O momento que referimos - e que já se tornou viral - surgiu aquando de um debate entre os três atores resvalou. O assunto era a autodefesa em situações de possível ataque.

Eddie Redmayne começou por dizer que, no treino para interpretar um assassino, aprendeu a usar um telemóvel para retaliar caso fosse atacado.

Foi então que Mescal brincou com a ideia, respondendo: "Quem é que vai realmente pensar nisso? Se alguém me atacar, não vou fazer uma chamada".

Tanto Denzel Washington como Paul Pascal ridiculizaram a situação e até fingiram estar à procura do telemóvel para se defenderem. Redmayne acabou então por admitir: "Esse ponto de vista é bastante válido".

No vídeo, percebe-se que Saoirse Ronan tentou intervir várias vezes, até finalmente rematar: "É nisso que as raparigas têm de estar sempre a pensar".

A constatação sobre a realidade enfrentada pelas mulheres deixou os colegas masculinos e o restante público num silêncio muito revelador, que a atriz quebra com um: "Tenho ou não tenho razão, senhoras?", olhando para o auditório, que respondeu com aplausos.

O vídeo com a resposta da atriz relativamente a piadas sobre autodefesa já somou mais de 56 milhões de visualizações. Foram muitos os elogios à atitude da atriz, mas também críticas às dificuldades que teve para se fazer ouvir no painel dominado por homens.

Veja o momento.

