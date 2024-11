"Eu beijei um homem no filme, mas eles cortaram a cena. Parece que ainda não estão preparados para isso", foi o comentário do ator Denzel Washington à plataforma Gayety. Mas será que foi mesmo isso que aconteceu?

Denzel Washington interpreta Macrinus, um ex-escravo tornado empresário de gladiadores, no filme 'Gladiador II'.

Na antestreia do filme revelou que terá beijado um homem, mas que a cena foi cortada, pois a equipa de filmagens não gostou.

"Estão a fazer disto mais do que aquilo foi. Eu beijei-o nas mãos, dei-lhe um 'bate-chapa' e matei-o. É o beijo da morte do Gladiador", explicou o ator na entrevista.

Porém, o realizador do filme, Ridley Scott, desmentiu esta situação. "Não, isso são tretas. Eles nunca se beijaram. Eles atuaram no momento, não aconteceu", disse à revista Variety.

Nos Governors Awards, que decorreram em Los Angeles, Connie Nielsen, a atriz que interpreta Lucilla no filmes, revelou que uma cena da sua personagem também foi cortada e que, por isso, não se tratava de uma questão de homofobia, mas de falta de espaço no filme. "A minha cena de luto também não entrou no filme. Não é homofobia. Só não havia espaço para isso", explicou à mesma revista.

Paul Mescal, por sua vez, interpreta o protagonista Lucius e revelou à Attitude que o filme 'Gladiador II' se dirige a todo o tipo de pessoas. "Este filme é para os rapazes, para os gays, para as raparigas, para as mães e para os pais".

Leia Também: De Paul Mescal a Pedro Pascal. A estreia de 'Gladiador II'

Leia Também: Rei Carlos III em antestreia do filme 'Gladiador II'. Veja as fotos