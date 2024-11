As estrelas da sequela do filme 'Gladiador' encheram a passadeira vermelha do cinema Odeon Luxe, em Leicester Square (Inglaterra), na noite de quarta-feira, 13 de novembro.

A estreia inglesa de 'Gladiador II' contou com o protagonista Paul Mescal, com Connie Nielsen, Yuval Gonen, Pedro Pascal, Denzel Washington, e o realizador Ridley Scott. Também o rei Carlos III esteve presente no evento.

A história do novo filme centra-se em Lucius que, após testemunhar a morte do aclamado herói Maximus às mãos do seu tio, é forçado a entrar no Coliseu depois de a sua casa ser conquistada por imperadores que agora lideram Roma de forma tirânica.

Carregue na galeria para ver as fotografias da noite de estreia de 'Gladiador II'.

Leia Também: Rei Carlos III em antestreia do filme 'Gladiador II'. Veja as fotos