A estreia inglesa de 'Gladiador II' aconteceu no cinema Odeon Luxe, em Leicester Square (Inglaterra), na noite de quarta-feira, 13 de novembro.

A cerimónia contou com o protagonista Paul Mescal, com Connie Nielsen, Yuval Gonen, Pedro Pascal, Denzel Washington, e o realizador Ridley Scott. Mas também com o rei Carlos III, que não se fez acompanhar pela rainha Camilla por estar ainda a recuperar de uma infeção torácica.

O momento em que o monarca cumprimenta o elenco foi captado em vídeo e está a circular pelas redes sociais.

O aclamado ator Denzel Washington surge nas imagens, visivelmente preocupado com o código de etiqueta.

"Não sabia se devia agarrar a sua mão ou não", diz o ator enquanto recebe um aperto de mão de Carlo III, e refere ser um prazer conhecer o monarca.

Sobre a sua personagem, respondeu ao rei, entre risos: "Sou horrí... um homem encantador, a fazer o seu melhor."

"Entrou em tantos filmes, é fantástico", rematou o soberano, sobre a carreira de Denzel.

