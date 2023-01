Santiago Lagoá quebrou o silêncio e recorreu esta sexta-feira, 20 de janeiro, à sua conta oficial de Instagram para agradecer a "onda de carinho e apoio" que tem recebido e repor a verdade no que respeita à sua alegada saída da TVI.

"Perdoem a ausência nestes últimos dias, tenho estado ocupado na tentativa de não deixar nada por ler e responder a todas as chamadas e mensagens de muitos e muitos amigos que, assim como vocês , me têm dado uma palavra de conforto e incentivo", começou por declarar.

Depois de Cristina Ferreira ter dado a entender em entrevista ao programa 'Goucha' que Santiago Lagoá apenas tinha sido dispensado do 'Somos Portugal' e não do canal, o apresentador quis esclarecer a verdade:

"Muito se tem dito, muito se tem escrito, e de repente parece haver a dúvida de, se eu saí apenas do 'Somos Portugal' ou da estação. Não era minha intenção falar muito mais deste assunto, mas quero que saibam por mim e sinto que vos devo isso. A verdade é que fui dispensado do programa e da TVI. Foi-me comunicado que poderia procurar outros projectos, porque de momento não há nenhum em que me possam enquadrar".

Apesar da decisão, o comunicador mostra-se "grato a esta estação". "Se hoje sou melhor profissional, também a este canal o devo. Tive o privilégio de trabalhar e aprender com os melhores, crescer lado a lado com os meus colegas e ver o brilho no olhar dos que vieram depois de mim", referiu.

"Guardo com carinho os rostos das vidas e as histórias com que me cruzei e partilhei em cada terra deste Portugal que percorri de lés a lés. Vocês, que semana a semana me enriqueceram a nível profissional mas como pessoa também. Vocês que me ajudaram a ser melhor, e que neste momento mais uma vez me mostraram o maior apoio e carinho de uma forma que nunca, mas nunca irei esquecer", completou, assegurando estar "de coração cheio e um olhar carregado de esperança no futuro".

