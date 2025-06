Santiago Lagoá reencontrou-se com Fátima Lopes este fim de semana. Os dois comunicadores, que em tempos trabalharam juntos na TVI, foram convidados para ser os anfitriões do 22.º Festival Infantil da Canção, em Chaves.

Ao lado dos apresentadores esteve ainda a nutricionista Ana Bravo.

"22.º Festival Infantil da Canção, onde me reencontrei e partilhei o palco com a Fátima Lopes e com a Ana Bravo numa edição onde quem mais brilha são as crianças", enalteceu o comunicador nas redes sociais, onde mostrou as melhores imagens do evento.

Fátima Lopes, recorde-se, está no momento mais afastada do pequeno ecrã. Apesar do vínculo com a SIC, a comunicadora não tem tido grandes projetos no canal. Já Santiago Lagoá encontra-se longe da televisão desde a sua saída da TVI.

