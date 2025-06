Fátima Lopes esteve à conversa com Andreia Rodrigues no programa 'Estamos em Casa' do passado sábado, 14 de junho.

A mulher de Daniel Oliveira questionou a sua entrevistada sobre a relação que esta vive no momento, com Jorge Cristino, e Fátima levantou a ponta do véu sobre o seu amor.

"[A relação] trouxe uma tranquilidade e uma serenidade que não estava à espera, aconteceu. Estamos juntos há quatro anos... ainda não fez quatro. É uma relação de muito companheirismo e, a partir de uma certa idade, faz toda a diferença.

Ter uma relação forte é ótimo, ter uma relação intensa, é ótima mas, acima de tudo, tu queres ter um companheiro, alguém que sintas que há partilha, que te ouve, que é capaz de amar os meus filhos como eu sou capaz de amar os filhos dele", revelou a também apresentadora Fátima Lopes.

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: Fátima Lopes visita aldeia e é recebida com amor. "Fui tão mimada"