Cristina Ferreira prometeu... e cumpriu. Esta terça-feira, a apresentadora das manhãs da TVI "levantou a ponta do véu" sobre o novo projeto a caminho.

Através de um vídeo, divulgado na sua página de Instagram, a apresentadora aparece a caminhar, de saltos altos e mantendo uma postura firme e confiante. Na legenda da publicação, Cristina deixou algumas palavras sobre a novidade.

"Um projeto com vários projetos. Hoje só quero que guardem este hastag #eusouGira. E que pensem nele. Ao longo dos próximos dias e meses, sim meses, vão saber todos os detalhes", começou por revelar a colega de Cláudio Ramos.

De seguida, Cristina apelou que os seguidores "seguissem a página @eusougiraoficial e prometeu "ouvir, sentir, ajudar."

"Nada do que possas imaginar hoje é o que aí vem. A surpresa será sempre nome do meio. Podes começar já a comentar com o #eusougira e faz a brincadeira de enviar para as tuas amigas", pediu a apresentadora aos seguidores.

Cristina Ferreira terminou com um pequeno teaser, apenas dizendo: "Não percas os próximos capítulos. No fundo, ainda só estamos na capa. O poder está em ti."

Leia Também: Cristina Ferreira 'levanta véu' sobre novo projeto: "Fiquem atentos"

Leia Também: Na Índia, Cristina Ferreira faz partilha e lembra 'início' de namoro