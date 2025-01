Após anunciar o seu novo projeto, #eusouGIRA, Cristina Ferreira, que ainda não revelou todos os detalhes, anunciou agora um novo produto.

"Somos mulheres de… Pipy", revelou, explicando que o produto se trata de uma bruma íntima.

"Na #eusouGIRA somos mulheres livres, com palavra, confiantes e no caminho da felicidade. Este lançamento é uma provocação. É. Uma bruma íntima. Porque o poder está em ti", lê-se na legenda do vídeo de lançamento, publicado no domingo, 19 de janeiro.

"Há mais de um ano que a equipa desenvolve o que queremos que faça a diferença na vida de cada uma de nós. Isto é apenas o início. Não imaginas o que aí vem. Dia 7 de fevereiro é um grande dia e maio pode mudar a tua vida. E só aí se saberá de tudo", lê-se ainda num comunicado feito através das stories da conta de Instagram da apresentadora.