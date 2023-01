Foi através de uma mensagem que deixou no Instagram que Santiago Lagoá comunicou a sua saída do programa 'Somos Portugal', da TVI. Uma decisão do canal que foi agora comentada pela diretora Cristina Ferreira.

Após ser questionada por Manuel Luís Goucha, destacou que na televisão é preciso "reagir a determinadas coisas". De seguida, recordou o dia em que o apresentador foi anunciado como uma das apostas do canal, momento que recordou uma mensagem que lhe enviou ontem, terça-feira, 17 de janeiro.

"Todos nós temos caminhos que às vezes precisam de ser mudados. Às vezes por decisão nossa, às vezes por decisão de quem dirige. Nós todos na TVI decidimos que é preciso fazer alguma coisa. Para mim o Santiago não sai da TVI. O Santiago e o Ben deixam de ter uma presença física enquanto apresentadores e nós vamos todos ser 'Somos Portugal'", acrescentou.

E logo de seguida disse a Manuel Luís Goucha: "E tu também". Ao que o apresentador reagiu: "Já não tenho idade para isso".

Antes de terminar, destacou que o 'Somos Portugal' "é o programa pelo qual tem mais respeito na casa" pela seis horas de emissão em direto com os portugueses.

