É uma notícia inesperada, até para o próprio apresentador. Santiago Lagoá foi afastado pela direção da TVI da equipa do 'Somos Portugal', que integrava há mais de cinco anos.

Foi o próprio que, nas redes sociais, divulgou a informação, manifestando ainda sentir-se "triste".

"Adeus 'Somos Portugal'. Infelizmente foi-me comunicado hoje que não faço mais parte da equipa", começou por dizer Santiago.

"É uma notícia triste que chega a poucas semanas de completar 6 anos de programa. Foram muitos os abraços, os beijos, o carinho de todo um país visitado profundamente que levarei comigo sempre no coração! Um imenso obrigado ao público que foi sempre o meu maior aliado! Um obrigado a toda uma equipa que junta lutou semana a semana para fazer do nosso Somos um programa digno e merecedor do vosso carinho", acrescentou.

"Aos meus colegas uma palavra de gratidão e incentivo para que continuem a carregar a tocha de um programa que é o rosto de um país muitas vezes esquecido. Por último a todos os artistas que tive o privilégio de conhecer. Serei sempre o vosso maior fã !!! Tenho a sorte de chamar a muitos de amigos e estarei sempre na fila da frente a torcer pelo vosso sucesso. Um obrigado do fundo do coração por terem feito esta viagem comigo", disse ainda Santiago.

Por fim, o comunicador garantiu que não sabe "por que estrada" será levado no futuro e que conta com a companhia dos fãs "em qualquer outra viagem que possa surgir".

