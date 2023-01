Manuel Luís Goucha receberá no seu programa de hoje, 18 de janeiro, na TVI, Cristina Ferreira. A eterna dupla estará à conversa, conforme anunciado pela estação de televisão e lembrado nas stories pela apresentadora.

"Estou para ver o que esta peça tem para me perguntar hoje", escreveu Cristina no Instagram em tom de brincadeira numa fotografia na qual posa com Manuel.

Note-se que será a primeira entrevista da comunicadora desde o evento 'Cristina Talks', que aconteceu na passada semana na Altice Arena.



© Instagram - Cristina Ferreira



© Instagram - Cristina Ferreira



© Instagram - Cristina Ferreira

Leia Também: "Não se fala de outra coisa". Cristina Ferreira junta-se a Goucha na TVI