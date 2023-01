Santiago Lagoá tem vindo a receber uma verdadeira onda de apoio desde que na noite de terça-feira, 17 de janeiro, anunciou que foi afastado do programa 'Somos Portugal' por decisão da TVI.

As reações dos famosos

A partilha através da qual comunicou publicamente a decisão motivou reações de diversos amigos e figuras públicas.

"És maravilhoso e foi um privilégio trabalhar contigo. Estamos juntos, sempre", escreveu Zé Lopes.

"Grande abraço, meu querido! Fazes parte da história do 'Somos'! Isso ninguém te pode tirar", disse Marco Costa.

"Amei trabalhar contigo. Há uma coisa que ninguém nos tira. Fazemos parte da história desse programa incrível", declarou Isabel Figueira.

Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira comentaram a partilha com emojis em forma de coração.

Leonor Poeiras, por seu turno, enviou o seu apoio: "Lamento muito, Santi. Sei o quão feliz foste na TVI. Um grande beijinho".

"És um puto fixe e bom profissional! Esta profissão é fodi**! Grande abraço", pode ainda ler-se na reação de José Carlos Malato.

Fãs estão revoltados e há até quem prometa deixar de ver a TVI

"Já não vejo mais Somos Portugal... A TVI está a perder grandes profissionais, triste mesmo", lamentou uma internauta.

"Grande perda para o programa, infelizmente, a Cristina Ferreira escolhe mal", "até perdi a vontade de ver a TVI", "é com muita pena que leio esta partilha" ou "a TVI é que perde um bom profissional", foram outras das reações dos seguidores.

Também no Facebook surgem reações de apoio e revolta de fãs e admiradores: "Aqui nesta casa, como em muitas deste país, a TVI desapareceu da lista de canais. Um profissional de excelência, para além de um ser humano incrível. Estamos juntos amigo, Santiago Lagoá", escreveu o restaurante Taberna das Taipas na sua conta oficial.

Importa referir que Cristina Ferreira esclareceu publicamente o afastamento de Santiago Lagoá do programa de domingo da TVI. Segundo a diretora de ficção e entretenimento, o apresentador deixa o formato mas não o canal.

