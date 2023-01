Santiago Lagoá deixará de apresentar o programa 'Somos Portugal', da TVI. A notícia foi dada pelo apresentador e explicada, posteriormente, por Cristina Ferreira.

Entretanto, a agência que representa Santiago emitiu um comunicado a comentar o sucedido.

"É com sabor agridoce que vos comunicamos, em nome do Santiago Lagoá, o seu repentino e inesperado afastamento do programa 'Somos Portugal'. Chega ao fim mais uma etapa, depois de milhares de quilómetros a percorrer todos os recantos do nosso país", lê-se.

"Enquanto que o amargo vem definitivamente da surpresa que teve mas que nunca deixará de lado as boas memórias com o canal e programa, o doce vem da enorme onda de apoio para com o nosso Santiago", é ainda referido.

"Pedimos a vossa compreensão para que o Santiago Lagoá tenha o espaço necessário para refletir e definir os próximos passos da sua carreira", completa-se.

