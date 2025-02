Depois do Pipy, Cristina Ferreira anunciou, esta quarta-feira, 5 de janeiro, que irá lançar um novo produto no âmbito do seu projeto '#eusouGIRA'.

"Quase... Amanhã é dia de evento. Surpresa", escreveu a apresentadora da TVI na publicação.

Já no vídeo partilhado, Cristina Ferreira rematou: "Às vezes, dou por mim a pensar no que é que me faz avançar. Porquê mais um projeto? Porquê este entusiasmo?"

E explicou: "Porque é a criação. Porque é o fazer algo novo, fazê-lo de forma diferente. Fazê-lo chegar ao outro. Fazê-lo em equipa, todos entusiasmados. E saber que, no dia em que é lançado, e no futuro, fará a diferença. Está quase!".

