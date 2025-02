"Neste dia a dia da televisão há muitas pessoas que nos ficam e que ficam para sempre. E há outras pessoas que ficam também em quem as ouviu, escutou e ajudou. É o caso do Ricardo": foi desta forma que Cristina Ferreira começou por lembrar Ricardo, um convidado que conheceu no ano passado.

O convidado foi diagnosticado com um cancro terminal. Na altura, os médicos apenas lhe deram seis meses de vida. Apelou ao público para conseguir dinheiro para um tratamento inovador na Alemanha, ainda o fez, contudo, já não foi eficaz.

"Em muito pouco tempo conseguimos o valor que o Ricardo precisava para fazer o tal tratamento, que fez. Fez em janeiro. Infelizmente, no sábado o Ricardo ligou à jornalista que fez o contacto entre nós e ele para se despedir", informou Cristina.

"Para dizer o quanto nos estava agradecido. O quanto para ele tinha sido importante toda a ajuda de todos os portugueses que deram 1, 2, 3 euros, alguns mais. O Ricardo ligou no sábado só para isso, para dizer obrigado. E partiu no domingo", lamentou, emocionada.

"Só lhe estamos a dar a notícia hoje porque a sua companheira nos pediu para deixarmos passar todo este processo, mas que fazia questão que todo o país soubesse que o Ricardo queria dizer obrigado. Um beijinho ao filho, à companheira e obrigada nós, Ricardo", completou.

