Sandra Silva usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, dia 2 de janeiro, para mostrar o look que escolheu para a Passagem de Ano e pedir a opinião aos seus seguidores.

A influenciadora optou por um vestido comprido preto com brilhantes, com saia transparente e body preto, opaco, uma peça com decote halter.

"Claro que houve 'fit check' na passagem de ano! Acho que é dos meus looks de festa preferidos até hoje! Gostaram? Usavam?", questionou Sandra, revelando que a peça é da marca Pull&Bear.

O vestido tem um custo de 39,99 euros e pode ser adquirido no site da marca, aqui.