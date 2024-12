Sandra Silva vai casar-se em 2025 e os preparativos para o grande dia estão quase ultimados. A atriz e influenciadora digital até já escolheu o vestido de noiva.

Sandra criou a rubrica 'Say yes to the dress' na sua página de Instagram para mostrar todo o processo de escolha do look de noiva.

"Como sabem estou a fazer o meu vestido de raiz com a Pureza Atelier. Nesta segunda reunião vi dois desenhos que a Pureza fez com base no que lhe disse na primeira reunião (foram muitos anos a imaginar o que queria, ok?) e escolhi o meu. Vai ficar tão lindo", contou.

Sandra esteve nesta reunião acompanhada por duas amigas, que vão ser suas madrinhas. "Tirámos medidas e agora vem aí a primeira prova no início de 2025", disse ainda.

Eis abaixo o vídeo: